Relógio de bolso de vítima do Titanic vai a leilão no Reino Unido

Um relógio de bolso, passagens e moedas encontrados entre os pertences das vítimas do Titanic serão leiloados este mês no Reino Unido.

Seu corpo foi recuperado no Atlântico Norte e enterrado em Halifax, Canadá, em 10 de maio de 1912.

Em seus bolsos havia uma caderneta de poupança, chaves, dinheiro em uma carteira, uma bússola, um passaporte e o relógio, que poderá ser vendido por cerca de 50.000 libras (387 mil reais) em um leilão em 26 de abril.

Esses pertences foram devolvidos à família e seus descendentes decidiram vender o relógio. Givard, que tinha 27 anos, estava viajando para os Estados Unidos com dois amigos, que também morreram no naufrágio.

"O movimento do relógio congelou quando as águas geladas do Atlântico Norte consumiram não apenas seu dono, mas também o mais famoso transatlântico de todos os tempos, o Titanic, em 15 de abril de 1912", disse Andrew Aldridge, da casa de leilões Henry Aldridge and Son.