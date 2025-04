Polícia Federal recomenda acusar Bruno Henrique por suposta fraude esportiva

O atacante é suspeito de ter forçado um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Brasileiro em 2023, uma ação previamente coordenada com apostadores de seu círculo familiar.

A Polícia Federal recomendou a acusação do jogador do Flamengo Bruno Henrique por suposta fraude esportiva para beneficiar familiares que haviam feito apostas on-line, confirmou uma fonte policial à AFP nesta quarta-feira (16).

A polícia encontrou várias mensagens no celular do irmão de Bruno Henrique que implicavam diretamente o atleta.

As suspeitas são referentes à derrota por 2 a 1 para o Santos, partida disputada em Brasília em novembro de 2023, na qual o atacante recebeu um cartão amarelo por uma falta e, posteriormente, um segundo por ofender o árbitro, fazendo com que fosse expulso do jogo.

"Quando pessoal mandar tomar o 3 [terceiro cartão] liga nós hein kkkk", pediu seu irmão, segundo capturas de tela obtidas pela imprensa. "Contra o Santos", respondeu o atacante.

Em novembro de 2024, a PF já havia executado uma operação com vários mandados de buscas, incluindo a casa do atleta do Flamengo no Rio de Janeiro e seu quarto no centro de treinamento do clube carioca.

Além do jogador de 34 anos, todos os supostos apostadores foram alvos da operação, que investiga se houve violação do princípio da incerteza do resultado esportivo, um crime punível com dois a seis anos de prisão.