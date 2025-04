PL da Anistia: o que diz o projeto que "perdoa" crimes cometidos em 8 de janeiro?

Projeto anistia qualquer crime praticado por motivação política durante os ataques na Praça dos Três Poderes, em Brasilía. Quase dois mil são investigados, 898 já foram responsabilizados e 371, condenados.O Partido Liberal (PL) atingiu o número exigido de assinaturas e protocolou nesta segunda-feira (15/04) o requerimento de urgência à tramitação do projeto de lei que anistia os envolvidos nos ataques à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. A legenda tem obstruído votações na Câmara dos Deputados para obrigar que o chamado Projeto de Lei da Anistia entre na pauta. A aprovação da proposta legislativa virou um cabo de guerra entre o Planalto, a oposição e mesmo partidos que compõem a base governista. O pedido de urgência também foi assinado pela liderança de quatro partidos que possuem ministérios na administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que diz o Projeto de Lei da Anistia A proposta legislativa foi apresentada em novembro de 2022 pelo deputado Major Vitor Hugo (PL-GO) e concede anistia a todos os que tenham participado de manifestações "em qualquer lugar do território nacional", do dia 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da norma. Apesar de ter sido protocolado antes dos ataques golpistas em Brasília, o texto recebeu projetos apensados para garantir que as mais de duas mil pessoas investigadas por participar dos atos antidemocráticos possam estar inclusas numa eventual anistia. Se aprovada, a norma permite que elas sejam "perdoadas", ou seja, não podem ser responsabilizadas por atos de "qualquer natureza relacionados a crimes políticos ou praticados por motivação política". A minuta da lei também blinda qualquer pessoa que tenha financiado ou apoiado a invasão dos Poderes em Brasília e isenta indivíduos que tenham feito publicações nas redes sociais incentivando um golpe de Estado. O dispositivo impede ainda que a Justiça responsabilize os empresários que mantiveram os protestos ou disponibilizaram transporte de manifestantes à Brasília, por exemplo. Apesar de já abranger qualquer cidadão que tenha cometido tais atos em todo o território nacional, um dos trechos detalha que a anistia se estende a "manifestantes, caminhoneiros, empresários" que se manifestaram em "rodovias nacionais e em frente a unidades militares". A anistia alcança ainda condenados que entraram com processos de cunho eleitoral na Justiça por má-fé, se relacionados à eleição de 2022. Se o texto for aprovado, apenas práticas de crimes contra a vida, integridade corporal, sequestro e cárcere privado não seriam anistiados. Outros sete projetos de lei similares foram apensados ao original e podem compor uma redação final, se aprovada pelo plenário. Eles incluem, por exemplo, a revogação de punições já aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal "aos envolvidos nos eventos de 8 e 9 de janeiro de 2023". Quase mil já foram responsabilizados Até janeiro de 2025, 898 pessoas já haviam sido responsabilizadas por tais crimes. Mais da metade delas admitiram crimes de menor gravidade e fizeram acordos para evitar a prisão. Outros 225 foram condenados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público e 146 por incitação e associação criminosa. As penas já aplicadas variam entre prisão, multa, uso de tornozeleira eletrônica e serviços comunitários. Tramitação em regime de urgência O PL atingiu 262 assinaturas favoráveis a acelerar a tramitação da norma na Câmara dos Deputados sob o artigo 155 do regimento da Casa, chamado de "urgência urgentíssima". Na prática, o modelo "fura a fila" de votação. O regime dispensa formalidades regimentais e permite que a norma seja votada sem a necessidade de passar pelas comissões da Casa, indo direto ao plenário. Até outubro de 2024, o projeto de lei circulou na Comissão de Constituição e Justiça, e já havia recebido parecer da relatoria. No entanto, o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tirou a análise do colegiado e pediu a instauração de uma comissão especial para analisá-lo, o que ainda não aconteceu. Com o novo requerimento, o texto ainda precisaria ser pautado para votação pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e aprovado por maioria absoluta para entrar de fato em regime de urgência. Se isso acontecer, o projeto entra na Ordem do Dia na mesma sessão e precisa ser aprovado por maioria absoluta, de 257 votos. Se aprovado, o texto ainda precisa passar pelo Senado para ir à sanção presidencial. Bolsonaro pode ser anistiado? O texto pode sofrer alterações no plenário devido aos projetos apensados e possíveis emendas. Mas trechos da minuta atual são criticados por governistas, que veem uma brecha para que a anistia se estenda ao ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado. Isso porque o esboço cita possíveis crimes cometidos em território nacional, mas amplia o escopo dos anistiados. "A participação em manifestações de que trata o caput abrange também o financiamento, a organização e o apoio de qualquer natureza", diz. Em outro trecho, considera perdoados, de forma genérica, os crimes com motivação política, "ou a estes conexos". "Em linguagem clara: além dos atentados de 8 de janeiro [...], seriam perdoados como 'crimes conexos' os decretos do golpe, o plano de assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, a conspiração com os chefes militares, todos os crimes praticados por Bolsonaro e seus cúmplices contra a democracia, inclusive os crimes eleitorais", criticou a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, nas redes sociais. Deputados defendem que atos são "democráticos" Os parlamentares da oposição justificam tais projetos como forma de preservar "a ordem democrática, a paz pública e os direitos fundamentais". Antes do atentado antidemocrático em Brasília, o deputado Vitor Hugo havia defendido que seu projeto blindava manifestações "pacíficas". "Importantes setores da sociedade [...] podem impor às famílias hoje acampadas acusações de crimes, o que se configuraria na maior das contradições: aqueles que lutam, pacificamente, pela democracia são os acusados de atentar contra ela", afirmou. Já em 2024, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), relator do projeto quando na Comissão de Constituição e Justiça, comparou o 8 de janeiro com a Revolução Farroupilha, a revolta da Armada, a Revolução dos Tenentistas e a Revolução Constitucionalista. "Ao longo dessa longa e dura história, o instrumento de paz utilizado e defendido por Ruy Barbosa, a anistia, foi utilizado quase na totalidade das vezes, de maneira ampla, geral e irrestrita", escreveu. gq/bl (ots)