ONU pede ação para evitar "pesadelo humanitário" no Sudão do Sul

As Nações Unidas instaram nesta quarta-feira (16) a comunidade internacional a agir para evitar um "pesadelo humanitário" no Sudão do Sul, onde uma "espiral" de violência está mergulhando o país em "uma das piores" situações humanitárias desde sua independência em 2011.

Nas últimas semanas, "houve um acentuado deterioro da situação política e de segurança, que ameaça desfazer os avanços em direção à paz conquistados nos últimos anos", afirmou Nicholas Haysom, chefe da Missão da ONU no Sudão do Sul (Unmiss), no Conselho de Segurança, onde alertou para o risco de "uma recaída em um conflito generalizado".