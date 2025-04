Morre Aaron Boupendza, jogador da seleção do Gabão, aos 28 anos

O atacante da seleção do Gabão Aaron Boupendza morreu nesta quarta-feira (16), aos 28 anos, após cair do 11º andar de um edifício na China, informou a Federação Gabonesa de Futebol em um comunicado no X.

"O jogador da seleção do Gabão nos deixou como resultado de uma queda do 11º andar de seu prédio na China, onde ele jogava pelo Zhejiang FC" no campeonato do país, disse a Fegafoot no comunicado, sem fornecer mais detalhes sobre o ocorrido.