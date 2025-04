Ministro israelense diz que nenhuma ajuda humanitária entrará em Gaza

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou que o país continuará bloqueando o acesso de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, onde o Exército retomou os intensos bombardeios aéreos e as operações terrestres.

Israel bloqueia a entrada de ajuda humanitária desde 2 de março no território palestino.

Katz, um dos membros do governo mais próximo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, destacou que a política de bloqueio da ajuda é "uma das principais alavancas de pressão para evitar que o Hamas a utilize como uma ferramenta com a população".

O Exército israelense retomou a ofensiva na Faixa de Gaza em 18 de março com a intenção de derrotar o movimento islamista e obter a libertação de todos os reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro.

Israel acusa o Hamas de desviar a ajuda humanitária e assumir a distribuição há meses, o que o movimento nega.