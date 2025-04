Juiz vê suposto desacato do governo Trump em expulsão de imigrantes

Um juiz federal determinou nesta quarta-feira (16) que o governo do presidente Donald Trump "ignorou deliberadamente" no dia 15 de março sua decisão de proibir a deportação de imigrantes com base em uma lei do século XVIII, o que considera uma "causa provável" de "desacato penal".

"O tribunal determina, em última instância, que com suas ações naquele dia o governo ignorou deliberadamente sua ordem", escreveu o juiz James Boasberg, que suspendeu as deportações baseadas exclusivamente na Lei sobre Inimigos Estrangeiros de 1798 quando mais de 200 pessoas, em sua maioria venezuelanos acusados de serem membros da gangue Tren de Aragua, estavam sendo deportadas para El Salvador.