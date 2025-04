Juiz vê 'causa provável' para condenar governo Trump por desacato

Um juiz determinou nesta quarta-feira (16) que o governo do presidente Donald Trump "ignorou deliberadamente" a decisão de 15 de março que proibia a deportação de imigrantes com base em uma lei de 1798, o que considera um provável caso de "desacato" judicial.

Em 8 de abril, a Suprema Corte suspendeu a proibição de expulsar imigrantes invocando a lei do século XVIII, mas principalmente por razões técnicas: os imigrantes que entraram com ações judiciais para evitar a deportação estavam no Texas, enquanto o caso diante de Boasberg tramitava em Washington.

Apesar de uma série de audiências judiciais, os funcionários do governo Trump "não apresentaram nenhuma justificativa convincente para evitar a conclusão óbvia, à luz da evolução dos fatos: que desobedeceram deliberadamente a decisão do tribunal", insistiu o magistrado.

Seu caso se tornou um símbolo da disputa entre Trump — que prometeu pôr fim ao que considera uma "invasão" de "criminosos vindos do exterior" — e os tribunais.

O presidente acusa os juízes de "usurparem" as prerrogativas do Poder Executivo e de obstruírem seus planos, os quais contam com o apoio do presidente salvadorenho Nayib Bukele.

Este último colocou à disposição de Trump uma megaprisão para encarcerar os imigrantes deportados. Em troca, já recebeu 6 milhões de dólares (R$ 35,3 milhões) de Washington.

Trump afirma que não está em suas mãos trazer Ábrego García de volta, e Bukele se alinhou com ele durante uma reunião na segunda-feira na Casa Branca, ao afirmar que também não tem "o poder" de fazer isso.

- 'Novamente deportado' -

O presidente republicano firmou um decreto que permite usar a lei de 1798 contra os membros do Trem de Aragua, declarada organização "terrorista" global por Washington.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, acusou novamente Ábrego García de ser "um imigrante ilegal, membro da gangue terrorista estrangeira MS-13".

Quando foi detido, disse ela, "vestia um moletom com maços de notas cobrindo as orelhas, bocas e olhos dos presidentes", ou seja, "um símbolo bem conhecido da gangue MS-13".

Os democratas se solidarizaram com o imigrante. O senador Chris Van Hollen viajou nesta quarta-feira a El Salvador, mas as autoridades não permitiram que ele se encontrasse com Ábrego García nem falasse com ele por telefone.

Leavitt criticou a viagem e advertiu: "Se ele algum dia retornar aos Estados Unidos, será novamente deportado imediatamente."

O Departamento de Segurança Doméstica (DHS) informou através da rede social X que a esposa do salvadorenho, Jennifer Vásquez Sura, "solicitou uma ordem de afastamento por violência doméstica contra ele", junto com um documento de comprovação.

