Irã 'não está longe' de obter bomba nuclear, diz chefe da AIEA

O chefe da AIEA se reuniu com o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e na quinta-feira se encontrará com o diretor da Organização da Energia Atômica do Irã, Mohamad Eslami, segundo a agência de notícias Isna.

Grossi disse que sua reunião com Araghchi foi "importante". "A cooperação com a AIEA é indispensável para oferecer garantias críveis sobre a natureza pacífica do programa nuclear iraniano quando a diplomacia é urgentemente necessária", escreveu no X.

As conversas indiretas entre Irã e Estados Unidos, cuja primeira rodada ocorreu no fim de semana passado em Omã, com mediação do sultanato, continuarão no próximo sábado em Roma, e não em Omã, reportou a TV estatal iraniana.