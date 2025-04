Gaza virou um 'vala comum' para os palestinos, denuncia MSF

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os ataques israelenses mais recentes demonstram "um flagrante desprezo pela segurança dos trabalhadores humanitários e médicos em Gaza", acrescentou a organização, que perdeu 11 colaboradores desde o início da guerra no território palestino.

"Pedimos às autoridades israelenses que acabem imediatamente com o cerco desumano e mortal imposto a Gaza, que protejam as vidas dos palestinos, assim como as dos trabalhadores humanitários e médicos, e que trabalhem em conjunto com todas as partes para restabelecer e manter um cessar-fogo", prosseguiu a ONG.

Israel retomou os bombardeios e a ofensiva terrestre em 18 de março, após dois meses de trégua com o movimento islamista palestino Hamas, que governa o território desde 2007.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defende que a pressão militar crescente é a única maneira de forçar o Hamas a libertar os reféns que permanecem sequestrados em Gaza.