Exército israelense mata dois palestinos na Cisjordânia

As autoridades israelenses procuravam Zakarneh por sua participação em um ataque na cidade de Al Funduq no começo do ano, no qual três civis israelenses morreram, segundo o exército.

Khuzaymia era procurado pelas mesmas razões. Este último tinha sido libertado das prisões israelenses em novembro de 2023 durante uma troca de prisioneiros palestinos por reféns israelenses.

As Brigadas Al Quds, braço armado da Jihad Islâmica, confirmaram suas mortes e acrescentaram que Zakarneh tinha 23 anos e Khuzaymia, 19.

As autoridades israelenses e a Jihad Islâmica afirmaram que os dois jovens tinham morrido em uma troca de tiros em Misilyah, uma cidade próxima a Jenin.