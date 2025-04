Em julgamento, Zuckerberg atribui sucesso de Instagram e WhatsApp ao Facebook

Elodie SOINARD, com Julie JAMMOT em San Francisco

Zuckerberg compareceu pelo terceiro dia consecutivo perante um tribunal em um caso no qual os Estados Unidos acusam a Meta de ter comprado Instagram e WhatsApp há mais de dez anos para evitar a concorrência contra Facebook e Messenger.

O Instagram teria "muitas dificuldades" para crescer sem o Facebook, e o WhatsApp "não tinha ambição suficiente", afirmou, nesta quarta-feira (16), Mark Zuckerberg, em um tribunal de Washington para defender as decisões do grupo Meta de adquirir esses dois aplicativos.

"É muito difícil chegar a este tamanho. Temos que inovar e resolver muitos problemas técnicos, organizacionais e jurídicos", argumentou ele sobre o Instagram, que conta com 2 bilhões de usuários em todo o mundo.

Se o juiz do tribunal federal decidir a favor da agência de defesa do consumidor, a FTC, a empresa pode ser obrigada a se desfazer das duas plataformas.

O julgamento começou na segunda-feira, cinco anos depois da denúncia apresentada durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, e espera-se que dure oito semanas.

Para a FTC, a Meta (então Facebook) adquiriu o Instagram em 2012 por 1 bilhão de dólares (R$ 5,8 bilhões, na cotação atual) e o WhatsApp em 2014 por 19 bilhões de dólares (R$ 111 bilhões, na cotação atual) com o objetivo de "eliminar as ameaças imediatas".

Mark Zuckerberg, entretanto, voltou a rechaçar essa interpretação.

"Estávamos interessados na perícia [do Instagram] em fotografia e no intercâmbio de imagens, mas não víamos o aplicativo como uma rede real que competisse com o que estávamos fazendo naquele momento", assegurou.