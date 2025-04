Cristãos da Cisjordânia, entre o medo e a piedade dias antes da Páscoa

No entanto, o tema de todas as conversas não é a ressurreição de Cristo, que estão prestes a celebrar, nem o que poderão comer depois de 40 dias de jejum, senão a guerra, que parece se aproximar desse pequeno enclave de casas, rodeado por montanhas.

"Outro dia o Exército entrou em Jenin", a cidade mais próxima do povoado, conta Janet Ghanam, uma vizinha de 57 anos. "As famílias corriam para buscar os seus filhos na escola. Há um medo constante. Você vai para a cama com ele e acorda com ele", diz ela.

Antes de ir a uma das últimas meditações da Quaresma, essa paroquiana da Igreja Anglicana relata como a guerra em Gaza a emociona profundamente, além das operações do Exército israelense na região e a deterioração da economia na Cisjordânia.

Ocupado por Israel desde 1967, esse território agora está sob a ameaça de anexação.

Seu filho, que vive em Belém, a cem quilômetros ao sul, lhe disse que não poderá visitá-la para a festividade, pois teme ficar bloqueado no caminho, onde o Exército israelense instalou novos controles nos últimos meses.