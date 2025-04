China diz que 'não tem medo de lutar' na guerra comercial contra EUA

A China advertiu nesta quarta-feira (16) que "não tem medo de lutar" na guerra comercial com os Estados Unidos e reiterou seu apelo ao diálogo, após a Casa Branca afirmar que a negociação sobre as tarifas depende de Pequim.

"Se os Estados Unidos realmente querem resolver o assunto por meio do diálogo e da negociação, devem parar de exercer pressão extrema, para de ameaçar e chantagear, e conversar com a China com base na igualdade, respeito e benefício mútuo", insistiu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

"Não há vencedores em uma guerra tarifária ou em uma guerra comercial. A China não deseja lutar, mas não tem medo de lutar", acrescentou em sua entrevista coletiva diária.

Após o anúncio de tarifas pelas duas partes, Trump reduziu o tom na sexta-feira e anunciou uma isenção das tarifas para computadores, smartphones e semicondutores, dos quais a China é um grande produtor.

"A bola está com a China" caso queira encerrar a guerra comercial, declarou na terça-feira a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.