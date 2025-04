Ave cautelosa com novidades pode beneficiar outros animais

A decoração do ninho também pode demonstrar a capacidade do construtor e, assim, aumentar a probabilidade de reprodução. Ou pode ser um sinal de propriedade e alto status social direcionado a intrusos da mesma espécie.

Para testar sua hipótese, os pesquisadores colocaram três tipos de ninhos artificiais com ovos de codorna no chão de um aterro sanitário frequentado por corvos e em jardins habitados por pegas.

O terceiro continha penas brancas de galinha, um dispositivo destinado a testar outra hipótese: certas aves colocam penas grandes ao redor do ninho para assustar os predadores, fazendo-os acreditar que um de sua espécie havia sido atacado ali.

As pegas levaram uma média de 96 horas para roubar os ovos do ninho de controle, 149 horas antes de pegar os ovos daquele com a colher e 152 horas antes de atacar o ninho com penas.

Os corvos procederam na mesma ordem, mas foram mais aventureiros, esperando respectivamente 28, 34 e 43 horas, provavelmente porque já estavam acostumados a conviver com objetos brilhantes em aterros sanitários.