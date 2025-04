Ajuda ao desenvolvimento recua em 2024 pela primeira vez em 6 anos, diz OCDE

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) expressou "preocupação", nesta quarta-feira (16), com o futuro da ajuda ao desenvolvimento no mundo, reduzida em 2024 pela primeira vez em seis anos, e com cortes orçamentários para este fim em um número crescente de países, incluindo os Estados Unidos.

"Os anúncios recentes de alguns membros do CAD [Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE, que reúne os principais países doadores] geram preocupações sobre os níveis futuros de AOD", disse a instituição internacional, que "está examinando o alcance e as consequências desses cortes orçamentários".

As estimativas iniciais apontam para uma redução à Assistência Oficial ao Desenvolvimento entre 9% e 17% entre 2024 e 2025.

Em um contexto de crescentes crises internacionais e de enfraquecimento das finanças públicas, vários países desenvolvidos anunciaram cortes em sua contribuição para o desenvolvimento nos últimos meses, entre eles França e Reino Unido.

Nos Estados Unidos, a chegada do republicano Donald Trump à Casa Branca, em janeiro, levou a uma redução drástica da ajuda humanitária, com a eliminação de 92% do financiamento para programas no exterior pela agência americana Usaid, cujo orçamento anual era de 42,8 bilhões de dólares (251 bilhões de reais), o equivalente a 42% da ajuda humanitária global.