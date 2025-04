Um criança morre por dia ao tentar cruzar o Mediterrâneo central, diz Unicef

Cerca de 3.500 crianças morreram ou desapareceram nos últimos dez anos — o equivalente a uma por dia — enquanto tentavam cruzar o Mediterrâneo central, do norte da África para a Itália, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira (15) pelo Unicef.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esse número pode estar subestimado, já que muitos naufrágios passam despercebidos devido à falta de sobreviventes que possam testemunhar.

Além disso, sete em cada dez crianças viajam sozinhas, sem os pais, segundo a agência das Nações Unidas para a infância.

"Muitas crianças que tentam atravessar o Mediterrâneo central estão fugindo da guerra, do conflito, da violência e da pobreza", destaca o relatório, observando que "mais da metade das crianças e jovens entrevistados relataram ter sofrido violência física, e um terço disse ter sido detido contra sua vontade".

"Os governos devem proteger os direitos e os interesses prioritários das crianças (...). Os direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança não se limitam às fronteiras ou às costas; acompanham as crianças durante a travessia", disse Regina De Dominicis, funcionária do Unicef, citada no relatório.