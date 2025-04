Trump repete que 'adoraria' mandar americanos para megapresídio em El Salvador

Trump deu estas declarações em um encontro na Casa Branca com o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, que já recebeu no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), um presídio de segurança máxima, centenas de migrantes procedentes dos Estados Unidos, sobretudo venezuelanos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O republicano, de 78 anos, voltou a insistir na ideia de enviar também cidadãos americanos, pondo à prova os limites dos direitos fundamentais nos Estados Unidos.

"Eu os chamo de criminosos caseiros", disse Trump, segundo trechos de uma entrevista à Fox Noticias, um programa em espanhol que será exibido esta noite.

São aqueles "que cresceram, algo deu errado e eles batem nas pessoas com um taco de beisebol e empurram as pessoas no metrô momentos antes do trem chegar", acrescentou.

"Estamos estudando o assunto e queremos fazê-lo. Adoraria fazê-lo", disse.