Trump prevê cortar quase 50% do orçamento do Departamento de Estado (imprensa)

O Departamento de Estado americano está planejando uma redução sem precedentes do alcance da sua diplomacia, fechando programas e embaixadas em todo o mundo e cortando seu orçamento em quase 50%, reportaram vários meios de comunicação nesta terça-feira (15).

As propostas, incluídas em um documento interno do Departamento que supostamente está sendo discutido por funcionários de alto escalão, eliminariam quase todo o financiamento para organizações internacionais como as Nações Unidas e a Otan.