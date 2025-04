Responsável por boate dominicana se coloca à disposição da Justiça

O gerente da empresa responsável pela boate que desabou neste mês na República Dominicana colocou-se nesta terça-feira à disposição da Justiça após os responsáveis pelo local serem acusados de homicídio culposo. "Com o mais alto senso de respeito institucional e humano, nós nos dirigimos à senhora em nome da entidade jurídica (....) proprietária da Jet Set, com o propósito de manifestar nossa inteira disposição de colaborar" com a Justiça, informou o gerente da empresa, Antonio Espaillat, em texto dirigido a Rosalba Ramos, principal autoridade do Ministério Público.

A família de um dos 231 mortos no desastre pediu hoje ao Ministério Público que acuse de homicídio os donos do estabelecimento, assim como as autoridades por falta de fiscalização. O teto da casa noturna Jet Set desabou na madrugada do último dia 8. De cima, pode-se ver o buraco deixado pelo desabamento, com aparelhos de ar condicionado e geradores elétricos que pesavam toneladas entre os escombros. O governo ordenou a abertura de uma investigação. Especialistas concordaram que uma sobrecarga da estrutura, combinada com uma fiscalização inadequada, provocou a tragédia. Para a viúva e os pais de Virgílio Cruz, falecido na tragédia, é "inequívoco que há méritos probatórios suficientes para atribuir" aos proprietários o crime de homicídio culposo.

Os donos "foram negligentes ao não realizarem um planejamento adequado na expansão, modificações, desenho de segurança, fortalecimento das estruturas e do teto do edifício", diz um texto legal. "Essa tragédia não é apenas atribuível aos proprietários e administradores da boate Jet Set, mas também às instituições do Estado dominicano e à Prefeitura do Distrito Nacional", acrescenta. "Falharam no cumprimento de seus deveres legais de supervisão, inspeção e autorização de funcionamento de estabelecimentos abertos ao público."

- 'Justiça seja feita' - O desabamento ocorreu durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que faleceu no local. O presidente Luis Abinader disse na segunda-feira que iria "respeitar que a justiça seja feita como deve ser feita".

Ele explicou que não há uma lei que obrigue uma revisão de edifícios privados no país e indicou que o Ministério da Habitação está trabalhando em um projeto legislativo sobre este tema. O teto do Jet Set não tinha colunas para aliviar a carga e também não estavam reforçadas as colunas laterais, de acordo com especialistas. Em 2023, a casa noturna relatou um incêndio após um raio atingir sua planta elétrica, mas os bombeiros descartaram que o prédio estivesse comprometido.