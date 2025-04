Real Madrid aposta em Mbappé para virar contra Arsenal

O atacante francês Kylian Mbappe se transferiu para o Real Madrid em busca da glória na Liga dos Campeões, com a esperança de estar do lado certo do tipo de noite mágica que os 'merengues' precisam contra o Arsenal nesta quarta-feira (16) para avançar às semifinais. Os 'Gunners' chegam à capital espanhola com uma vantagem de 3 a 0 conquistada em Londres na semana passada, no jogo de ida das quartas de final, o que obriga os atuais campeões a empreenderem mais uma vez uma batalha épicas para se reverterem essa situação.

A explosão de Mbappé dá ao Real Madrid um certo grau de otimismo para alcançar o que pode parecer quase impossível em teoria. "É claro que podemos", disse o jogador enquanto se dirigia ao ônibus do time quando questionado sobre uma 'remontada' logo após a vitória do Arsenal, com dois golaços de falta de Declan Rice e o terceiro marcado por Mikel Merino. - "Quero fazer história" -

A equipe comandada pelo técnico espanhol Mikel Arteta está ciente de que o trabalho ainda não está concluído, ainda mais levando em conta o duelo do time espanhol contra o Manchester City, em que Mbappé decidiu a partida com três gols no Bernabéu em fevereiro (6 a 3 no placar agregado). Depois de sete anos de frustrações europeias em Paris, Mbappé declarou após a partida que estava procurando noites como aquela quando assinou com o Real Madrid. "Realizar meu sonho é uma coisa, mas quero jogar bem, marcar uma época e fazer história no Real Madrid", afirmou ele.

Até o momento, Mbappé marcou 33 gols em 49 partidas em todas as competições nesta temporada, igualando o recorde do maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid, o astro português Cristiano Ronaldo, em sua primeira temporada no clube 'merengue'. No entanto, não parece que o francês esteja vivendo seu melhor momento. Ele não marcou em nenhuma das últimas quatro partidas e assim como os demais companheiros, sumiu em campo em Londres no último domingo. Além disso, foi expulso contra o Alavés por uma entrada dura em um adversário pouco antes do intervalo, o que poderia ter comprometido a vitória do Real Madrid (1-0). - Resultados inexplicáveis -

Embora o mito das viradas épicas do Real Madrid na Europa tenha sido criado na década de 1980, os 'merengues' também viveram noites em que conseguiram resultados quase inexplicáveis. Nas semifinais da Liga dos Campeões de 2022, o Manchester City vencia por 5 a 3 no placar agregado aos 89 minutos do segundo jogo, mas o Real Madrid forçou a prorrogação com dois gols de Rodrygo em apenas um minuto e virou o jogo na prorrogação com outro gol de Karim Benzema. Ainda mais memorável foi a final de 2014 em Lisboa, quando o Atlético de Madrid estava perto de conquistar o título europeu após um gol de Diego Godín, até que Sergio Ramos empatou nos acréscimos, e no segundo tempo da prorrogação, Gareth Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo garantiram a vitória.