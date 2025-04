Provável novo líder alemão quer fornecer mísseis à Ucrânia

Friedrich Merz acena com envio a Kiev dos mísseis de cruzeiro Taurus, que têm 500 km de alcance, e sugere destruir ponte da Crimeia. Ex-presidente russo Medvedev reage com ameaça.A Alemanha poderá fornecer mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia, caso conte com a aprovação dos aliados europeus, afirmou o provável novo chanceler federal alemão Friedrich Merz à emissora de TV ARD neste domingo (13/04). Tal passo constituiria uma mudança de paradigma por parte da coalizão de governo entre o bloco conservador formado por União Democrata Cristã e União Social Cristã (CDU/CSU) e o Partido Social-Democrata (SPD), que deve ser empossada em 6 de maio. Até agora, o chanceler federal em exercício, Olaf Scholz, do SPD, rechaçara a entrega dos Taurus, por temer que a arma de precisão com 500 quilômetros de alcance pudesse ser usada para atingir o interior da Rússia, inclusive a capital Moscou. Além disso, o emprego dos mísseis exigiria inevitavelmente a mobilização de soldados alemães para o controle de mira, o que transformaria o país num partido da guerra deflagrada em 24 de fevereiro de 2022, justificava Scholz. Em outubro de 2024, ainda como líder da oposição, Merz defendeu o fornecimento dos Taurus, afirmando que então caberia ao presidente russo, Vladimir Putin, decidir "até que ponto ele ainda quer escalar essa guerra". Os social-democratas o acusaram na época de impor ultimatos perigosos e de brincar com a segurança alemã. "Pensa duas vezes, nazista!" Na entrevista deste domingo, Merz argumentou que os Taurus poderiam representar para os ucranianos a chance de sairem da defensiva. No caso de novas ofensivas russas, Kiev deveria estar apta a "por exemplo, destruir a principal ligação terrestre entre a Rússia e a Crimeia", pois na península ucraniana anexada ilicitamente pela Rússia em 2014 encontraria-se a maior parte das reservas militares do exército russo. O vice-chefe do Conselho Nacional de Segurança russo e ex-presidente, Dmitri Medvedev, reagiu com virulência às declarações do conservador: "Pensa duas vezes, nazista!", ameaçou na plataforma X. Quanto à sugestão de destruir a ponte para a Crimeia, acrescentou: "Fritz Merz é assombrado pela lembrança de seu pai, que serviu na Wehrmacht de Hitler." Citado pela agência estatal de notícias Tass, o porta-voz Kremlin, Dmitri Peskov, classificou Merz como "um defensor de uma postura mais dura e de diversos passos" que "inevitavelmente podem e vão resultar numa escalada ainda maior na Ucrânia". A Rússia estaria registrando ainda "posições semelhantes" em outras capitais europeias. O posicionamento de Merz em relação aos Taurus teve boa repercussão entre os ministros do Exterior da UE reunidos em Luxemburgo nesta segunda-feira. "Acho que seria um sinal bem importante de onde a Europa se encontra, nesta situação", observou o chefe de pasta holandês, Caspar Veldkamp. Seu colega polonês, Radoslaw Sikorski, elogiou a proposta do líder conservador alemão como "muito boa". A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, enfatizou: "Temos que fazer mais para que a Ucrânia possa se autodefender e que civis não tenham que morrer." A política estoniana informou ainda que a comunidade europeia está elaborando o 17º pacote de sanções contra Moscou, a ser apresentado na próxima reunião dos ministros do Exterior, em maio. av/bl (Reuters,DPA,ots)