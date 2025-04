Observadores da OEA e UE rejeitam denúncia de fraude eleitoral no Equador

Observadores da União Europeia (UE) e da Organização dos Estados Americanos (OEA) rejeitaram, nesta terça-feira (15), as denúncias de fraude nas eleições presidenciais do Equador. Eles mostraram, porém, preocupação com a desinformação, a polarização e possíveis excessos do candidato e presidente Daniel Noboa.

Noboa foi reeleito no domingo com uma diferença de 11 pontos sobre a candidata de esquerda Luisa González, que não reconheceu sua derrota. Apadrinhada pelo ex-governante socialista Rafael Correa (2007-2017), a advogada perdeu pela segunda vez a oportunidade de se tornar a primeira mulher presidente do Equador.