Negociações para trégua na Ucrânia 'não são fáceis', afirma chefe da Otan

"Mas todos nós apoiamos os esforços do presidente [Donald] Trump pela paz", acrescentou o chefe da Otan, que se encontrou com o presidente ucraniano nesta cidade portuária.

Essas declarações contrastam com as do emissário do presidente Trump, Steve Witkoff, que afirmou na segunda-feira — três dias após uma nova reunião com Vladimir Putin — que as negociações estavam "prestes" a progredir.

Após três anos de guerra, que deixou dezenas de milhares de mortos, o governo de Donald Trump busca um fim rápido para as hostilidades e manteve negociações separadas com as autoridades russas e ucranianas, mas que não produziram nenhum avanço concreto.

Sob pressão de Washington, que se reaproximou de Moscou, Kiev concordou com um cessar-fogo sem condições de 30 dias, uma proposta posteriormente rejeitada pela Rússia.