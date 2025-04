México busca diálogo com os EUA sobre tarifas de tomate

O governo mexicano anunciou nesta terça-feira (15) que está buscando diálogo com os Estados Unidos sobre as tarifas de quase 21% que o país anunciou no dia anterior sobre as importações de tomate.

"Está aberto um período de 90 dias, vamos conversar com os Estados Unidos", disse à imprensa o secretário de Agricultura, Julio Berdegué, sobre a medida que Washington anunciou por considerar "injustos" os preços do tomate mexicano.