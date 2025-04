Mbappé só ficará de fora de um jogo por cartão vermelho contra Alavés

O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aplicou uma suspensão de apenas uma partida ao atacante francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, pela entrada dura que deu em um jogador do Alavés no último domingo o que o deixará de fora do jogo contra o Athletic Bilbao.

"Suspensão de uma partida por incidente violento ocorrido durante a partida ou como consequência direta de uma partida", declarou o órgão máximo do futebol espanhol.