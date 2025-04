Justiça do Peru anuncia sentença do ex-presidente Humala no caso Odebrecht

A Justiça do Peru deve anunciar nesta terça-feira (15) a sentença do ex-presidente Ollanta Humala no caso de supostos aportes ilegais da empreiteira brasileira Odebrecht e da Venezuela para suas campanhas de 2011 e 2006, acusações que podem resultar em uma pena de 20 anos de prisão.

A sentença encerrará mais de três anos de audiências contra o ex-presidente de centro-esquerda que governou o Peru entre 2011 e 2016.