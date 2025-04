JD Vance afirma que Europa não deve ser 'vassalo permanente' dos Estados Unidos

A Europa é "nosso aliado", mas não pode ser um "vassalo permanente" dos Estados Unidos nas áreas de segurança e comércio, declarou o vice-presidente americano JD Vance em uma entrevista ao portal de notícias britânico UnHerd publicada nesta terça-feira.

Desde que retornou à Casa Branca no início do ano, o presidente Donald Trump colocou em dúvida seu compromisso com a Otan, afirmando que a Europa deve cuidar de sua própria segurança.