França expulsa 12 diplomatas argelinos e convoca embaixador para consultas

O presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu nesta terça-feira (15) expulsar 12 funcionários consulares e diplomáticos argelinos e convocou o embaixador francês em Argel para consultas, informou seu gabinete, em um contexto de crescente tensão entre os dois países.

Essa medida foi tomada depois que a Argélia ordenou no domingo que 12 funcionários franceses do Ministério do Interior deixassem o país no prazo de 48 horas, em resposta à detenção, na França, de um funcionário consular argelino.