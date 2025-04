Desarmamento do Hezbollah passa a ser opção sobre a mesa no Líbano

O desarmamento do movimento libanês Hezbollah, impensável tempos atrás, agora emerge como uma opção realista ante as pressões americanas sobre Beirute e a fragilidade do grupo islamista após sua guerra com Israel, avaliam especialistas. "O impacto da guerra claramente mudou a situação", afirma David Wood, do grupo de reflexão International Crisis Group. "O Hezbollah pode se orientar em direção ao desarmamento e, até mesmo, participar dele voluntariamente, mais que se opor", acrescenta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O movimento islamista e seu arsenal, considerado superior ao do Exército libanês, também podem se ver afetados nas negociações iniciadas no sábado entre Estados Unidos e Irã. Embora se centrem no programa nuclear de Teerã, provavelmente irão englobar outras questões sobre o papel regional do Irã e seu apoio a grupos como o Hezbollah e o palestino Hamas. Ambos os movimentos ficaram muito enfraquecidos por suas respectivas guerras contra Israel. No caso do Hezbollah, um acordo de cessar-fogo no final de novembro encerrou mais de um ano de hostilidades e dois meses de conflito aberto. O acordo prevê a retirada do Hezbollah e o desmantelamento de sua infraestrutura militar do sul do Líbano, onde está a fronteira com Israel.

Mas os Estados Unidos pedem ao governo libanês que vá mais além e consiga "o desarmamento do Hezbollah e de todas as milícias", afirmou recentemente uma enviada de Washington, Morgan Ortagus. O movimento, muito influente na política libanesa, é o único grupo armado que manteve seu arsenal com o término da guerra civil em 1990, escorando-se na suposta necessidade de "resistência" contra Israel. O novo presidente libanês e ex-chefe do Exército, Joseph Aoun, se comprometeu a garantir "o monopólio das armas" ao Estado, mas disse que a solução deve ser resolvida mediante "o diálogo".

– O papel do Irã – O ex-chefe de Inteligência no sul do Líbano, o general aposentado Ali Chahrour, afirma à AFP que o Hezbollah "não tem nenhum interesse em entrar em uma guerra" com Israel ou "em um enfrentamento com o Estado" depois dos reveses sofridos. Vários dirigentes do grupo afirmaram recentemente que estão dispostos a dialogar sobre uma estratégia de defesa nacional na qual se aborde a questão de seu arsenal, mas não a entregá-lo.

Hanin Ghaddar, especialista do Washington Institute, o enfrentamento com o Hezbollah é "inevitável". E a única alternativa para as autoridades libanesas para não enfrentar esse desarmamento, "seria Israel ficar a cargo". Essa analista, crítica ao movimento islamista, considera que seus responsáveis tentam ganhar tempo, enquanto tentam apaziguar uma facção mais radical. Ao mesmo tempo e, apesar do cessar-fogo, Israel mantém tropas em cinco posições no sul do Líbano e lança ataques contra o país vizinho, afirmando que tem como alvo instalações do Hezbollah.