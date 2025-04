Deportações para El Salvador criam "buraco negro" sem garantia legal, alertam ativistas

A deportação para El Salvador de imigrantes detidos nos Estados Unidos e seu encarceramento em uma megaprisão para membros de gangues cria "um buraco negro" sem proteções legais, alertam defensores dos direitos humanos preocupados com a aliança anti-imigração entre os dois países.

Pelo menos 265 imigrantes, em sua grande maioria venezuelanos, foram deportados pelos Estados Unidos para El Salvador desde março e encarcerados no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot).

Considerado o presídio mais grande da América Latina, o Cecot impõe um regime severo de reclusão. Abriga cerca de 15 mil salvadorenhos acusados de pertencer a gangues violentas, e agora também migrantes venezuelanos. Eles estão incomunicáveis e não podem receber visitas.

"O que se está tentando criar aqui é uma Guantánamo com esteroides (...) um buraco negro onde não haja proteção legal para as pessoas que lá se encontram, e isso é gravíssimo", advertiu à AFP o subdiretor para as Américas da ONG Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.

Trump afirmou nesta terça-feira que "adoraria" inclusive enviar cidadãos americanos que cometam crimes violentos ao Cecot. "Aqueles que cresceram e algo deu errado e batem nas pessoas com um taco de beisebol e empurram gente no metrô", disse, segundo trechos de uma entrevista à Fox Noticias, um programa em espanhol que vai ao ar nesta terça.