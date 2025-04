Com Lautaro e Kane, Inter-Bayern tem duelo de matadores nas quartas da Champions

Dois times tradicionalíssimos do futebol europeu, Inter de Milão e Bayern de Munique, vão disputar nesta quarta-feira (16) uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, com os italianos levando vantagem após vencerem por 2 a 1 na Alemanha na semana passada e ambos têm dois 'matadores' para atingir o objetivo: Lautaro Martínez e Harry Kane.

O inglês supera o argentino em gols na principal competição europeia de clubes (39 contra 19). Nesta temporada, antes da partida desta quarta-feira em San Siro (às 16h00, horário de Brasília), o capitão dos 'Three Lions' marcou 10, contra 7 de "El Toro" (apelido que recebeu por sua força física), que nunca marcou tantos gols em uma edição de Champions.

Lautaro Martínez venceu o primeiro round em Munique, não só pela vitória da Inter (2 a 1), mas porque marcou o primeiro gol do time italiano, com um chute espetacular com a parte externa do pé direito, após uma assistência brilhante de Marcus Thuram. Já Kane não marcou.

- Maior artilheiro estrangeiro da Inter -

O estrangeiro com maior número de gols marcados na história da Inter, Lautaro Martínez está a apenas dois gols de igualar outro recorde em seu clube: o de mais gols marcados em uma única temporada da Liga dos Campeões, detido por seu compatriota Hernán Crespo desde 2002-2003.