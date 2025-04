Centenas de caminhoneiros estão parados no Paraguai por falta de pagamento de combustíveis pela Bolívia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Cheguei com a esperança de pegar a carga e retornar, mas, infelizmente, me deparei com muitos colegas numa situação incerta. Ninguém sabe quando vai carregar" seu caminhão, disse nesta terça-feira (15) à AFP o caminhoneiro Carlos Herebia, que está há duas semanas esperando. Outros, denunciam, esperam há 30 ou 40 dias.

Herebia, de 37 anos, planejava voltar para casa antes da Semana Santa, mas seu caminhão-tanque, assim como centenas de veículos, está em um parque fechado conhecido como El Avispón, na localidade de San Antonio, perto da capital paraguaia.

Outra centena de veículos faz fila nos arredores deste parque, às margens do rio Paraguai, ao ar livre e em más condições de salubridade. As autoridades de San Antonio instalaram alguns banheiros químicos no local, mas são insuficientes.

Na semana passada, o dirigente do sindicato do setor na Bolívia, Domingo Ramos, afirmou que centenas de caminhoneiros aguardavam no Paraguai o pagamento por combustível para retomar as atividades de carga e transporte.