Alcaraz derrota Quinn e vai às oitavas do ATP 500 de Barcelona

O espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, venceu nesta terça-feira (15) o americano Ethan Quinn por 6-2, 7-6 (8/6) na primeira rodada do ATP 500 de Barcelona e enfrentará nas oitavas de final o sérvio Laslo Djere (N.80).

Alcaraz, recém-sagrado campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, venceu o primeiro set com facilidade, mas encontrou mais resistência no segundo, no qual precisou encarar um tie-break.