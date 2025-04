AIE reduz previsão de crescimento da demanda global de petróleo

"Após um período de relativa calma, os mercados mundiais de petróleo foram abalados por uma enxurrada de anúncios de tarifas no início de abril", disse a AIE em seu relatório mensal.

A Agência Internacional de Energia (AIE) revisou para baixo o crescimento da demanda global de petróleo em 2025 devido à escalada das tensões comerciais sobre as tarifas dos EUA, que pesam sobre as perspectivas econômicas, anunciou nesta terça-feira (15).

"Embora as importações de petróleo, gás e produtos refinados tenham gozado de isenções das tarifas anunciadas pelos EUA, os temores de que essas medidas alimentem a inflação, desacelerem o crescimento econômico e intensifiquem as disputas comerciais pesaram sobre os preços do petróleo", acrescentou.

De acordo com a AIE, os preços de referência do petróleo bruto caíram para seus "níveis mais baixos em quatro anos". Os contratos futuros do Brent caíram abaixo de 60 dólares (350 reais na cotação atual) por barril, antes de se recuperarem para cerca de 65 dólares (cerca de 380 reais na cotação atual) após o adiamento da implementação de certas tarifas.

Em comparação com seu relatório de março, a AIE indica que o crescimento da demanda global de petróleo para 2025 foi revisado para baixo em 300.000 barris por dia (b/d), para 730.000 b/d.

Espera-se que haja uma desaceleração de 690.000 b/d em 2026, "mas os riscos para essa previsão continuam significativos, dado o cenário macroeconômico em rápida evolução".