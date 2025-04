Wall Street fecha em alta, aliviada por isenções tarifárias à tecnologia

A bolsa de Nova York fechou no azul nesta segunda-feira (14), aliviada pelo anúncio de uma isenção provisória das tarifas alfandegárias dos Estados Unidos sobre certos produtos tecnológicos e pela calma no mercado de títulos após várias sessões agitadas.

Pequim adotou represálias e no sábado elevou as tarifas cobradas dos Estados Unidos para 125%.

Desde a semana anterior, os Estados Unidos taxam os produtos chineses com uma tarifa alfandegária de 145%, como parte de uma ampla ofensiva protecionista lançada no começo de abril, que provocou grande volatilidade nos mercados.

Em plena guerra comercial com a China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isentou de tarifas, neste fim de semana, produtos de alta tecnologia como smartphones, notebooks e semicondutores.

Trump disse que vai anunciar "no transcurso da semana" novas tarifas aos semicondutores que entram no país.

Posteriormente, o governo Trump relativizou afirmando que as isenções são "temporárias" e que ainda tem a intenção de impor tarifas sobre os produtos eletrônicos.

Além disso, "parte da extraordinária volatilidade no mercado do Tesouro americano diminuiu", o que apoia Wall Street, disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

O rendimento da dívida pública americana a dez anos caiu significativamente nesta segunda-feira para 4,38% por volta das 20h20 20h20 GMT (17h20 de Brasília), frente aos 4,49% no fechamento de sexta-feira.

"Os empréstimos ao consumo, os empréstimos para a habitação, os empréstimos para automóveis e também os empréstimos às empresas para todo tipo de investimentos estão todos ligados aos bônus do Tesouro", explicou Low.