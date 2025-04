Sobe para 231 o número de mortos no desabamento de boate dominicana

O número de mortos no desabamento do teto de uma boate na República Dominicana subiu para 231, anunciou o ministro do Interior, Faride Raful, nesta segunda-feira (14).

"Confirmamos o número de mortos no incidente, que atualmente é de 231: 221 [morreram] no local e mais 10 em hospitais", disse ele em coletiva de imprensa.