Santos demite técnico português Pedro Caixinha

O técnico de 54 anos "não comanda mais o time profissional (...) O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente", informou o clube em uma mensagem no X.

O Santos demitiu, nesta segunda-feira (14), o seu treinador português Pedro Caixinha, após um início de temporada abaixo do esperado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A equipe paulista criou grandes expectativas com o retorno de Neymar, mas os resultados não corresponderam e o treinador deixa o time após apenas quatro meses.

A derrota por 1 a 0 contra o Fluminense no domingo levou o Santos à 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em três rodadas.

Em sua primeira aparição no Brasileirão desde 2013, Neymar não conseguiu evitar a derrota do 'Peixe' na partida em que levou cartão amarelo e parecia fora de ritmo ao sair do banco.

Ele também foi vaiado em várias ocasiões pelo público presente no Maracanã.