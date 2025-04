Principais obras do peruano Mario Vargas Llosa

Estas são as obras de ficção mais famosas do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura (2010), nascido em 1936 em Arequipa:

Ao longo de seis décadas, o escritor peruano Mario Vargas Llosa, que morreu no domingo (13) no Peru, produziu uma obra prolífica que incluiu romances, contos, ensaios, peças de teatro e artigos de jornal.

Ambientado em Piura (costa norte do Peru) e na floresta amazônica peruana, o filme entrelaça três histórias em torno de um prostíbulo conhecido como "Casa Verde". Seu fundador é Don Anselmo, um empresário com passado desconhecido e sem escrúpulos.

Em carta ao autor antes da publicação, o escritor argentino Julio Cortázar elogiou o romance: "Basta contá-lo do seu jeito para que tudo aconteça em uma única instância narrativa, sem essa separação acadêmica entre 'descrição' e 'ação' típica do romancista comum".

A obra, com personagens diversificados e ancorada em uma história de homossexualidade oculta, impressionou pela extrema complexidade de sua construção, que contou com diálogos cruzados e multiplicação de tempos.

É protagonizada por Santiago Zavala, "Zavalita", um jovem jornalista de Lima, filho de um empresário que colaborou com a ditadura do general Manuel Odría (1948-1956).

- "Tia Julia e o escrevinhador" (1977)

Nesta obra de cunho biográfico, Vargas Llosa dá forma literária à sua relação com a tia Julia Urquidi, divorciada e 10 anos mais velha (14 nesta ficção autobiográfica). Um relacionamento ao qual seu pai se opôs fortemente e que foi um escândalo na sociedade limenha na década de 1950.

O contraponto vem do personagem Pedro Camacho, um excêntrico roteirista de radionovela e colega de trabalho de 'Varguitas'.

- "A Guerra do Fim do Mundo" (1981)

Ambientado em uma área pobre do nordeste brasileiro no final do século XIX, o romance centra-se na Guerra de Canudos, um conflito entre a elite econômica-militar da recém-criada República e uma rebelião de agricultores reunidos em torno de Antônio Conselheiro, um pregador messiânico.

Trata-se de uma incursão fora dos cenários habituais de Vargas Llosa e cuja gênese se deve ao espanto causado por um livro do autor brasileiro Euclides da Cunha, "Os Sertões" (1902).

"Para mim, ele fez a primeira descrição estritamente americana de um evento americano", disse o autor peruano.

- "A festa do Bode" (2000)

Como no caso do colombiano Gabriel García Márquez, do paraguaio Augusto Roa Bastos ou do guatemalteco Miguel Ángel Asturias, na obra de Vargas Llosa não poderia faltar um romance com um ditador, no caso, o dominicano Rafael Trujillo.

Um romance "barroco", como ele o definiu, composto por três histórias interligadas e o assassinato do ditador como ponto focal.

Ao redigi-lo, o autor misturou documentação histórica e ficção para dissecar "o tipo de cumplicidade" na sociedade "que permite que ditaduras se perpetuem".

- Prêmios -

Vargas Llosa, de nacionalidade peruana e também espanhola desde 1993, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2010.

Acadêmico da RAE, foi também agraciado, entre outros, com o Prêmio Rómulo Gallegos (1967), o Prêmio Príncipe das Astúrias de Literatura (1986), o Prêmio Planeta (1993) e o Prêmio Cervantes (1994).

avl/cjc/arm/jc