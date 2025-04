Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador; rival não admite derrota

O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito no domingo ao vencer a candidata de esquerda Luisa González, que não reconheceu a derrota no segundo turno da eleição presidencial, em um país polarizado e abalado pela violência do narcotráfico. Com 92,6% das urnas apuradas, Noboa tem 55,7% dos votos, contra 44,3% de González, segundo dados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Nas ruas, os eleitores do presidente celebravam o resultado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Me parece lamentável que com 11, 12 pontos de diferença se tente, de alguma forma, questionar a vontade dos equatorianos", disse o presidente de 37 anos na cidade de Olón. "Me nego a acreditar que exista um povo que prefira a mentira à verdade", afirmou González, de 47 anos. "Vamos pedir a recontagem e que se abram as urnas (...) é a mais grotesca fraude eleitoral", acrescentou a candidata do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017). Na capital Quito, clima era de festa. "Estaremos melhor equipados para enfrentar (...) a máfia e absolutamente tudo de ruim que o país tem", disse à AFP Natalie Ulloa, administradora de 26 anos. O medo e a tensão marcaram as eleições no país de 18 milhões de habitantes, onde a cada hora uma pessoa é assassinada, segundo os dados oficias.

A polarização, aprofundada pela desinformação, provocou embates entre os candidatos e advertências de fraude. "Esta vitória foi histórica (...) não há nenhuma dúvida de quem é o vencedor", disse Noboa, empresário milionário e um dos governantes mais jovens do mundo. Quase 84% dos 13,7 milhões de eleitores compareceram às urnas, em um país onde o voto é obrigatório, segundo o CNE.

- Fraude? - Noboa denunciou irregularidades na apuração do primeiro turno, mas observadores internacionais descartaram a possibilidade. No segundo turno, foi a vez de González acusar o governo de "ações desesperadas" para manipular as atas de votação. "Devemos rejeitar com firmeza a narrativa de fraude, as acusações sem provas (...) minam a confiança na democracia", afirmou Diana Atamaint, presidente do CNE.

Os resultados de domingo representam a pior derrota das forças de Correa desde que ele deixou o poder. "Há um anticorreísmo forte, que (seu partido) a Revolução Cidadã não consegue superar (...) e então esse é o resultado", explica Ruth Hidalgo, cientista política da Universidade das Américas. Na véspera do segundo turno, o governo declarou 60 dias de estado de exceção parcial e ordenou um toque de recolher noturno nas regiões mais afetadas pela violência. "É uma violação dos nossos direitos", reclamou González, que aspirava se tornar a primeira presidente eleita do país.