Chile apresenta plano de obras do Corredor Bioceânico com Brasil, Argentina e Paraguai

A via conectará os portos do sul do Brasil com os do norte do Chile, atravessando o Mato Grosso do Sul, a região do Chaco paraguaio e as províncias argentinas de Salta e Jujuy, segundo a descrição do projeto.

"É uma boa notícia, porque se trata de uma integração real e concreta", disse o presidente chileno Gabriel Boric, ao apresentar o "Plano de ação do corredor bioceânico" nesta segunda no palácio presidencial de La Moneda.

O plano considera o desenvolvimento de 22 projetos de infraestrutura no Chile para melhorar estradas, estabelecer novos pontos de controle da alfândega e da polícia, além da atualização dos portos de Iquique, Mejillones e Antofagasta.

O valor do investimento nas obras comprometidas não foi detalhado.