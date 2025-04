Capriles desafia boicote da oposição e disputará eleições legislativas na Venezuela

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Seu partido, o Primeiro Justiça, o expulsou após acusá-lo de liderar "negociações com a ditadura" para conseguir que fosse levantada essa sanção, imposta em 2017 e vigente até 2032.

"Aqueles que hoje baixam a cabeça diante do regime e participam de sua farsa dão as costas à vontade da grande maioria do país", disse a organização em um comunicado.

A Venezuela renovará a Assembleia Nacional e as governadorias estaduais nas eleições de maio. A líder opositora María Corina Machado, com o apoio da coalizão de partidos Plataforma Unitaria, convocou a abstenção, após denunciar fraude na reeleição do presidente Nicolás Maduro no último 28 de julho.

Capriles desconsiderou essa instrução e lançou o movimento político Decide.