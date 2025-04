Ataques no centro da Nigéria deixam quase 50 mortos

Quase 50 pessoas morreram em dois ataques na noite de domingo no centro da Nigéria, em um contexto de confrontos mortais entre comunidades, informaram à AFP, nesta segunda-feira (14), um funcionário da Cruz Vermelha e moradores locais.

Danjuma Dickson Auta, secretário nacional da Associação de Desenvolvimento do Povo Irigwe, que mora no estado de Plateau, confirmou o número de mortos.

O incidente ocorreu nas localidades de Zike e Kimakpa, dez dias após ataques semelhantes que deixaram 40 mortos na mesma área do estado de Plateau, entre o norte predominantemente muçulmano e o sul de maioria cristã.

"Agressores não identificados entraram na aldeia e abriram fogo indiscriminadamente. Mataram oito pessoas, outras ficaram feridas e casas foram incendiadas", disse à AFP Dorcan John, morador de Zike.

A ONG Anistia Internacional condenou os assassinatos e pediu ao presidente nigeriano Bola Tinubu a formação de uma comissão independente para "investigar a aparente falha das agências de segurança" que devem "acabar com o derramamento de sangue".

Com o crescimento populacional, a superfície de terra usada pelos agricultores aumentou, enquanto as pastagens estão sendo severamente afetadas pela mudança climática no noroeste e centro da Nigéria.