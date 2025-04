Ataque russo mata mais de 30 e fere dezenas na Ucrânia

Mísseis balísticos disparados pela Rússia atingiram prédios residenciais e escolares no centro de Sumy, próximo à fronteira, informou o presidente Volodimir Zelenski.Ao menos 34 pessoas foram mortas após mísseis balísticos disparados pela Rússia atingirem o centro da cidade ucraniana de Sumy, entre elas duas crianças, informaram autoridades locais. Outras 117 teriam sido feridas pelo ataque, segundo o Ministério do Interior ucraniano. "A Rússia atingiu o centro da cidade com mísseis balísticos, bem na hora em que havia muitas pessoas na rua", afirmaram os serviços de resgate via redes sociais. O presidente ucraniano Volodimir Zelenski falou em um "ataque terrível com mísseis" com "dúzias de mortos e feridos". "E isso em um dia em que as pessoas vão à igreja, no Domingo de Ramos", disse. Segundo Zelenski, os mísseis atingiram ruas, prédios residenciais e escolares, bem como diversos veículos. Tensões na fronteira com a Rússia Sumy fica no nordeste da Ucrânia, a poucos quilômetros de distância da fronteira com a Rússia e da região russa de Kursk, palco no ano passado de uma incursão ucraniana que as tropas de Moscou só conseguiram repelir recentemente. Kiev tem advertido há semanas sobre uma possível ofensiva russa na região fronteiriça de Sumy, alvo de repetidos bombardeios nos últimos dias. O bombardeio vem menos de 24 horas depois de diplomatas russos e ucranianos acusarem uns aos outros de violação de um cessar-fogo parcial, que suspende por 30 dias ataques à infraestrutura de energia. A despeito da pressão exercida pelo presidente americano Donald Trump, esforços por um cessar-fogo real na guerra têm sido até agora em vão. A Ucrânia acusa o presidente russo Vladimir Putin de sabotar um acordo, impondo demandas irrealistas como forma de ganhar tempo para consolidar ganhos territoriais. ra (AFP, Reuters, dpa)