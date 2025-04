Real Madrid vence Alavés (1-0) e segue ritmo do líder Barça; Mbappé é expulso

O Real Madrid conquistou os três pontos em Vitoria, apesar de jogar com um a menos desde o 39º minuto, devido à expulsão do astro Kylian Mbappé, que recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada dura em Antonio Blanco.

O Real Madrid derrotou o Alavés (17º) por 1 a 0 fora de casa neste domingo (13), pela 31ª rodada de LaLiga, e voltou a ficar a quatro pontos do líder Barcelona, que venceu pelo mesmo placar no sábado o Leganés.

O triunfo, com um gol do francês Eduardo Camavinga (34'), dá moral à equipe da capital espanhola antes do jogo de volta contra o Arsenal, na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, após a derrota por 3 a 0 sofrida em Londres na terça-feira.

O duelo europeu obrigou o técnico Carlo Ancelotti a fazer rodízios no elenco, e duas das estrelas do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Junior e o inglês Jude Bellingham, começaram no banco de reservas.

Arda Güler, uma das novidades do time titular, teve a primeira chance clara aos 9 minutos. Após um passe do alemão Antonio Rudiger, o turco não alcançou a bola, que havia sido afastada pelo goleiro equato-guineense Jesús Owono. O meio-campista do Real Madrid caiu no chão após o choque, mas o árbitro Soto Grado não viu nada no lance.

Naquele momento, a equipe de Carlo Ancelotti, que estava suspenso por sanção, mostrou seu domínio na posse de bola e em outra jogada, Raúl Asencio desviou de cabeça para o fundo da rede.