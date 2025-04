Polícia dos EUA prende homem por incêndio na residência oficial de governador

A polícia dos Estados Unidos anunciou neste domingo a prisão de um homem suspeito de incêndio criminoso e terrorismo, após um ataque à residência oficial do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, um peso pesado do Partido Democrata.

Eleito em 2022 e um dos candidatos à vice-presidência de Kamala Harris no ano passado, Shapiro estava com sua família na mansão, em Harrisburg, quando o fogo começou, segundo a polícia do estado. Ele contou que todos dormiam e foram acordados pela chegada de uma viatura, por volta das 2h, quando a família precisou deixar o local.