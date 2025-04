Osaka inaugura uma Expo 2025 futurista em um mundo de divisões

Cerca de 160 países e regiões participam deste evento, realizado regularmente desde meados do século XIX como uma vitrine de técnicas, conhecimentos e culturas diversas do mundo.

Nestes tempos incertos de mudanças e divisões, o tema escolhido desta vez é "a sociedade do futuro", com ênfase na inteligência artificial (IA) e na tecnologia espacial.

"É extremamente importante que as pessoas ao redor do mundo se reúnam e abordem a questão da vida em nosso tempo, exibindo tecnologias de ponta e a diversidade de culturas e formas de pensar", acrescentou.

Dentro do "Grande Anel", uma delegação palestina coexistirá com uma delegação israelense que, segundo seu líder, Yahel Vilan, chega "com uma mensagem de paz".

O lema do pavilhão dos Estados Unidos é "América, a Bela". Sem evocar as políticas do presidente Donald Trump, a exposição se concentra nas paisagens do país, na IA e na tecnologia espacial.

Perto dali, o pavilhão chinês exibe amostras lunares trazidas por suas sondas espaciais e dedica um grande espaço à tecnologia verde.