Número de mortos em desabamento de boate dominicana sobe para 226

Subiu para 226 o número de mortos em decorrência do desabamento do teto da boate Jet Set, em Santo Domingo, capital da República Dominicana, ocorrido na madrugada da última terça-feira, 08 (horário local). Uma mulher hospitalizada após ser resgatada dos escombros morreu neste sábado, 12.

A vítima, natural da Costa Rica, tinha 41 anos, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde. Mais cedo, as autoridades também informaram do falecimento de outras quatro hospitalizadas após o desastre.