General golpista ganha presidenciais no Gabão com 90% dos votos

O general golpista Brice Clotaire Oligui Nguema obteve 90,35% dos votos na eleição presidencial do Gabão, realizada 19 meses depois de ter derrubado a dinastia Bongo, de acordo com os resultados provisórios divulgados neste domingo (13) pelo Ministério do Interior. Os militares derrubaram a dinastia de Omar Bongo Ondimba e seu filho e sucessor Ali Bongo, acusados de saquear as riquezas do Gabão durante seus 55 anos de governo autoritário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Oligui assumiu o papel de presidente de transição enquanto supervisionava a formação de um governo incluindo civis, encarregado de redigir uma nova Constituição. De acordo com os números oficiais, seu principal oponente, Alain-Claude Bilie By Nze, obteve 3,02% e os outros seis candidatos não conseguiram obter mais de 1% nas pesquisas de sábado. “Deus não abandona seu povo”, disse o presidente eleito, de 50 anos, aos partidários reunidos na sede de seu partido. “Quero saudar a maturidade do povo gabonês”, acrescentou, pedindo a todos que aguardassem o anúncio dos resultados finais e “comemorassem a vitória”. Mas mesmo antes de a contagem ser finalizada na noite de sábado, a mídia oficial gabonesa anunciou que Oligui estava “claramente na liderança”.

Os números provisórios foram recebidos com aplausos por centenas de apoiadores reunidos em sua sede no domingo. Em uma atmosfera triunfante, as iniciais C'BON - uma brincadeira com a expressão francesa “isto é bom” e as iniciais de Brice Clotaire Oligui Nguema - estavam onipresentes nas camisetas e bonés dos presentes. “Fazia muito tempo que eu não votava, mas desta vez vi um lampejo de esperança”, disse Olivina Migombe, 58 anos.

Patrick Essono-Mve, 48 anos, um técnico desempregado, disse que espera “conseguir um emprego” com o presidente Oligui. - Inúmeros desafios – O futuro governo enfrentará inúmeros desafios, incluindo desemprego, cortes de energia e água, estradas em ruínas, falta de escolas, hospitais precários... em um país de 2,3 milhões de habitantes.

O legado da dinastia Bongo também inclui uma dívida externa colossal nesse país rico em petróleo, com uma economia enfraquecida e um terço da população abaixo da linha da pobreza. Enormes pôsteres eleitorais retratando o homem que se apresentava como “o candidato do povo” eram onipresentes em espaços públicos durante a breve campanha de 13 dias, que foi amplamente dominada pelo general golpista. Seus oponentes, a começar por Alain-Claude Bilie By Nze, acusam-no de representar a continuidade do sistema e de querer manter o poder que prometeu devolver aos civis.