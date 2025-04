Ataque aéreo israelense destrói parte do último hospital em funcionamento na Cidade de Gaza

Testemunhas disseram que o ataque destruiu os departamentos de terapia intensiva e cirurgia do hospital

Em comunicado, o Exército israelense afirmou que a unidade de saúde era usada por militantes do Hamas para planejar ataques e informou que tomou medidas, como o envio de alertas e o uso de munições de precisão, para reduzir os danos a civis antes de realizar a operação.

Um ataque aéreo israelense destruiu parte do Hospital Batista Al-Ahli, o último hospital totalmente funcional na Cidade de Gaza, neste domingo, 13. Testemunhas disseram que o ataque destruiu os departamentos de terapia intensiva e cirurgia do hospital .

Um vídeo postado nas redes sociais parece mostrar enormes chamas e fumaça subindo depois que mísseis atingiram um prédio de dois andares. Várias pessoas, incluindo alguns pacientes ainda em leitos hospitalares, foram filmadas saindo correndo do local.



Uma criança que passara por uma lesão craniana faleceu em decorrência do "procedimento de remoção acelerado", segundo uma comunicação da Diocese Episcopal de Jerusalém, que tem ligação com o hospital.



O Ministério da Saúde de Gaza relatou que o edifício foi "totalmente arrasado", ocasionando o "deslocamento compulsório de pacientes e empregados do hospital".

Ataque aéreo em Gaza: evacuação acelerada



Um jornalista local, que se encontrava atuando no hospital, relatou que as Forças de Defesa de Israel telefonaram para um médico que realizava uma cirurgia no setor de emergência e solicitaram que desocupassem o hospital sem demora.